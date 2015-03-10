В шести школах Заречного (Пензенская область) внедрена система электронного учета посещаемости

Администрация города Заречного Пензенской области сообщила о том, что в шести городских школах внедрена «карточная» система электронного учета посещений учеников. Школьникам выданы именные электронные карты, которые являются пропусками. Проект призван обеспечить безопасность учащихся и контроль посещений ими занятий.

Родители учеников по желанию могут подключить SMS-информирование, которое позволяет знать, был ли ребенок в школе, в какое время оно вошел или вышел из нее. Плата за услугу составляет от 200 рублей за учебный год.

Департамент образования Заречного также рассказал о том, что оборудование при внедрении системы для каждой школы обошлось в 460 тысяч рублей.

Кроме учета посещений, планируется применять электронные карты для организации платного питания. Вскоре на школьников можно будет заводить лицевые счета, привязанные к картам, которые станут виртуальными кошельками. Картами можно будет оплачивать питание в школьных столовых. Также система обеспечит контроль за тем, что именно поел ребенок и на какую сумму. Тестирование системы оплаты питания уже проведено в школе №226

В следующем учетном году школьникам на карты будет начислять некая «социальная валюта», которая будет зарабатываться в виде баллов за успехи в учебе, хорошую посещаемость, активное участие в общественной жизни школы и города. Зареченский департамент образования предполагает, что «социальную валюту» можно будет тратить на оплату услуг в городских учреждениях, получая на них скидки.

Фото: corbisimages.com/photographer/craig-robinson