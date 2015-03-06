Google будет ранжировать сайты, исходя из их достоверности, а не из количества ссылок на страницы

Прекрасная новость для владельцев так называемых «сайтов для людей». Исследовательское подразделение Google сообщило о том, что разрабатывает новую характеристику для сайтов «Knowledge-Based Trust» («Доверие, основанное на знании»), которая станет основой для грядущего алгоритма поисковика. Это означает, что ссылочное ранжирование вскоре уйдет в прошлое, а значит, вебмастера, делающие СДЛ и не имеющие бюджетов для закупки ссылок на свои сайты, получат шанс выхода на более широкую аудиторию.

Известно, что действующий у Google алгоритм ссылочного ранжирования PageRank определяет важность веб-страницы, исходя из количества ссылок, ведущих на неё. Расположение сайтов в выдаче поисковика зависит еще от множества факторов, но ссылочное ранжирование среди них является явно устаревшим.

Когда-то предполагалось, что ссылки на веб-страницы люди будут ставить, потому что страницы показались им интересными, познавательными, прикольными и т. п. Но появились ссылочные биржи, которые начали эксплуатировать механизмы ссылочного ранжирования поисковиков на коммерческой основе. В результате наибольший Page Rank часто стали получать сайты, владельцы которых закупили на биржах больше ссылок. Среди вебмастеров стала ходить шутка о том, что благодаря ссылочным биржам люди узнали, что у поисковиков есть больше одной страницы выдачи.

Наконец поисковые сервисы заметили явную несправедливость. В 2014 году Яндекс начал тестировать выдачу для Москвы без учета ссылочной массы. И вот появился анонс новой технологии от Google.

Исследователи компании рассказали, что ими создана собственная база знаний «Knowledge Vault», которая содержит примерно 1,6 миллиарда фактов, собранных в Сети, с абсолютно всех сайтов, которые индексируются поисковиком.

Новый алгоритм поиска будет сравнивать данные, опубликованные на веб-страницах с теми, которые есть в базе. И на основе частоты совпадений фактов станет формироваться характеристика доверия к тому или иному сайту. Внедрение этого алгоритма может серьезно повлиять на положение сайтов в выдаче Google. Стоит ли говорить, что владельцы ресурсов, в которые вложены масса труда и таланта (но не денег за ссылки), будут ждать нового поискового алгоритма Google с нетерпением.