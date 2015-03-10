Цена рулит: 60% российских покупателей выбирают Интернет-магазины с низкими ценами

Яндекс.Маркет и компания GFK опубликовали «Исследование аудитории онлайн-покупателей в России» (опросы были проведены в сентябре 2013 и сентябре 2014 года). В целевую группу исследования вошли онлайн-покупатели в возрасте от 20 до 55 лет, которые совершают онлайн-покупки не реже 2 раз в год и покупали через Интернет хотя бы одну из 14 основных категорий товаров за последние 12 месяцев.

Аудиторию исследовали в городах России с населением от 100 тысяч жителей. База исследований включает в себя 2414 полных интервью.

Одна из тем исследования – мотивация покупателей при выборе того или иного Интернет-магазина. Опросы показали, что 60% выбирают тот или иной магазин по причине «Цена товара ниже, чем в другом Интернет-магазине». 37% покупателей указали причину выбора «Опыт покупки в этом магазине» и еще 37% выбирают магазин, исходя из стоимости доставки товара.

Также исследование сообщает о мотивах покупок в зарубежных, а не в российских Интернет-магазинах. 71% опрошенных сообщили, выбирают заграничные магазины потому, что в них «Такой же товар стоит дешевле, чем в России».

Кстати, еще интересный момент – исследование показало, что, когда покупатели делают спонтанные заказы, 50% из них считают, что купили товар со скидкой.

Резюме: цена, что называется, «рулит». Соответственно конкурентное преимущество имеют те Интернет-магазины, которые сумели найти дешевых поставщиков или сознательно снижают цены, чтобы поднять выручку на большом обороте. Также подтверждается известный факт: гипноз сообщений о продаже со скидкой очень даже действует на российских покупателей.

Ссылка на полный текст исследования: http://download.yandex.ru/company/figures/ya_commerce_2014.pdf