Правительство РФ: всем программистам и другим операторам ЭВМ выдать халаты

Министр труда и соцразвития РФ Максим Топилин подписал приказ о введении новых правил выдачи сотрудникам вредных производств спецодежды и средств защиты. Правила вступят в силу с 28 мая 2015 года.

К числу вредных профессий были отнесены любые профессии, связанные с работой у экранов компьютеров (таких работников в приказе назвали «оператор ЭВМ»). Если программист, журналист или какой другой сотрудник проводит за компьютером не менее 4-х часов в день, то работодатель будет обязан выдавать ему халат или специальный костюм, причем ежегодно. Приказ поясняет, что это нужно «для защиты от общих производственных загрязнений».

Работодателей, которые будут нарушать новые правила, предполагается штрафовать. Штрафы неслабые - от 150 тысяч рублей для юрлиц и до 30 тысяч рублей для руководителей и ИП.

Теперь программисты, бухгалтеры, журналисты и множество офисных работников смогут получить свою форму. Компаниям найдется новое развлечение – корпоративная мода. Каждое предприятие сможет заказывать халаты для работников с мотивирующими надписями и красивыми логотипами. А какой простор открывается в игре с цветом! IT-компании, имея коллективы, состоящие почти сплошь из интровертов, могут взять на вооружение, например, оранжевый цвет – цвет буддийской просветленности и самоуглубления. Хардкорные программеры вообще могут начать одеваться на работе в черные кимоно, демонстрируя суровый дзен кодеров. В общем, все офисы этим летом станут праздничными и стильными. Спасибо дорогому правительству, конечно.

Кстати, по старым правилам, операторам ЭВМ предлагалось выдавать специальные очки для защиты «от зрительного синдрома». Теперь не предлагается – халаты и спецкостюмы, видимо, круче.

Фото: corbisimages.com/photographer/kristopher-grunert