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В Пензе пенсионерка осуждена за размещение порно в соцсети

06.03.15 13:40 Жесть

В Пензе доблестные правоохранители поймали пенсионерку 1953 года рождения на выкладывании в соцсеть порно. Прокуратура Октябрьского района города сообщила, что поддержала в суде обвинение в «незаконном распространении порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)».

Прокуратура рассказала, что пенсионерка, «обладая достаточными знаниями в области информационных технологий, навыками в пользовании компьютерной техникой, являлась зарегистрированным пользователем социальной сети… 08.07.2014 она зашла на свою страницу и разместила на ней путем копирования файлы, содержащие видеоинформацию порнографического характера, доступные к всеобщему просмотру и скачиванию»...

Суд назначил пенсионерке-фантазерке суровое наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком на 1 год.

Фото: corbisimages.com/photographer/helen-king

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Комментарии  

 
-1 #1 Thomas Dawson 26.04.2015 03:00
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