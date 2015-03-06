В Пензе пенсионерка осуждена за размещение порно в соцсети

В Пензе доблестные правоохранители поймали пенсионерку 1953 года рождения на выкладывании в соцсеть порно. Прокуратура Октябрьского района города сообщила, что поддержала в суде обвинение в «незаконном распространении порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)».

Прокуратура рассказала, что пенсионерка, «обладая достаточными знаниями в области информационных технологий, навыками в пользовании компьютерной техникой, являлась зарегистрированным пользователем социальной сети… 08.07.2014 она зашла на свою страницу и разместила на ней путем копирования файлы, содержащие видеоинформацию порнографического характера, доступные к всеобщему просмотру и скачиванию»...

Суд назначил пенсионерке-фантазерке суровое наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком на 1 год.

Фото: corbisimages.com/photographer/helen-king