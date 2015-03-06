Кто победил в пензенском этапе конкурса «Ростелекома» «Безопасный Интернет» 2015 года

Компания «Ростелеком» наградила победителей пензенского регионального этапа конкурса творческих работ «Безопасный Интернет». Одновременно церемония награждения прошла в других регионах, относящихся к макрорегиональному филиалу «Волга» ОАО «Ростелеком». Все регионы-участники награждения были связаны во время церемонии при помощи видеоконференцсвязи.

Награждение открыл вице-президент и директор МРФ «Волга» компании «Ростелеком» Дмитрий Проскура, который сказал: «Интересных, креативных, объективных и неординарных работ мы получаем все больше и больше. Это говорит о том, что школьникам интересна тема безопасного Интернета, а в процесс подготовки творческих работ вовлекаются и родители, и учителя. Следующим шагом в развитии конкурса может стать сотрудничество с учебно-методическими учреждениями в создании пособий в форматах, понятных и близких детям, в том числе видео».

Дмитрий Проскура также объявил, что отныне конкурс «Безопасный Интернет» будет всероссийским.

В Пензе награды авторам лучших работ вручили уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Ирина Карачевская и директор Пензенского филиала ОАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Выступая перед собравшимися, Ирина Карачевская рассказала, что за защитой прав и интересов детей к ней в первую очередь обращаются взрослые, но бывают случаи, когда пишут и совсем юные жители региона. Он привела пример, когда с ней по электронной почте связался школьник, который сообщил, что одноклассник после ссоры зарегистрировался от его имени в соцсети и стал распространять негативную информацию.

Лев Дятлов отметил, что «Ростелеком» как социально ответственная компания уделяет пристальное внимание вопросам безопасного использования Интернета: «Нужно осознавать как возможности, так и риски. Следует понимать и отделять позитивную информацию от негативной».

Теперь о том, что победил в пензенском этапе конкурса «Безопасный Интернет»:

Номинация «Видеоролик»:

возрастная категория 14-17 лет - Кузнецова Алина, г. Нижний Ломов, Нижнеломовский профильный техникум.



Номинация «Рисунок/Социальный плакат»:

возрастная категория 7-10 лет – Шпичко Алексей, г. Пенза, гимназия №13;

возрастная категория 11-13 лет – Фефелина Виолетта, г. Пенза, школа №43, 5 «А» класс;

возрастная категория 14-17 лет – Агапова Юлия, Тамалинский район, средняя школа с. Вишневое.

Номинация «Стихотворение»:

возрастная категория 7-10 лет – Беккаревич Кирилл, г. Пенза, гимназия №13;

возрастная категория – 11-13 лет – Логинова Анастасия, г. Пенза, школа №43;

возрастная категория – 14-17 лет – Гордеев Максим, г. Кузнецк, многопрофильный колледж.

Спецноминация «Мой полезный Интернет»:

возрастная категория 14-17 лет – Левина Ольга, школа с. Наровчат.

В качестве подарков лауреаты конкурса получили электронные книги и «умные» часы. С итогами конкурса творческих работ «Безопасный Интернет» можно ознакомиться на сайте: www.events.volga.rt.ru/deti2014