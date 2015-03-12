«Ростелеком» запустил видео-подписку «Женский мир» в своем «Интерактивном ТВ»

«Ростелеком» объявил о том, что запустил ежемесячную тематическую видео-подписку «Женский мир» в «Видеопрокате», который является частью услуги «Интерактивное ТВ». В подписке представлен контент, охватывающий широкий круг традиционно женских тем – это видеоролики и ТВ-программы о детях, еде, моде, здоровье, о биографиях замечательных людей, о хобби и т. д. Содержание подписки пополняется еженедельно.

«Ростелеком» сообщил, что «Женский мир» – это настоящая домашняя энциклопедия, созданная специально для женской аудитории с учетом ее потребностей и интересов. Оператор связи рассказал, что уже сегодня, помимо прочего, в подписке доступны видеосоветы и рецепты от Юлии Высоцкой, экспресс-курсы похудения от Марины Корпан, фитнес-уроки от Ольги Янчук, секреты макияжа от Натальи Шик, а также детальные рассказы о различных видах рукоделия, изготовлении домашней косметики и многом другом.

Для справки: подключение видео-подписки «Женский мир» доступно для всех абонентов «Интерактивного ТВ» и портала ZABAVA.RU. Для подключения подписки абонентам необходимо зайти в раздел «Управление услугами» на своей ТВ-приставке. Стоимость подписки –150 рублей в месяц. Дополнительную информацию о подписке «Женский мир» можно получить на cайте tv.rt.ru и развлекательном портале ZABAVA.RU.

Фото: corbisimages.com/photographer/luka