1 апреля 2015 года в Пензе открывается школа веб-разработки для школьников и студентов «Айтишка»

25 марта 2015 года в Пензе, в Доме молодежи прошла презентация Школы программирования «Айтишка». Она представляет собой двух месячные курсы по созданию сайтов для школьников и студентов из малообеспеченных семей (но не только для них, а и вообще для всех интересующихся).

Вот что о школе говорит руководитель проекта Ирина Безобразова: «Я сама когда-то относилась к категории ребенка из малообеспеченной семьи и не понаслышке знаю о проблемах, с которыми сталкиваются такие дети.

Из-за нехватки денег у них узкий круг возможностей и им попросту нечем заняться. Но ребятам тоже необходимо развиваться лично и профессионально. Именно поэтому я ввела в курс бесплатные стипендии для этой категории. Они будут выделяться городскими компаниями в сфере IT на конкурсной основе. И я очень надеюсь, что мы пусть и не масштабно, но начнем решать проблемы детского досуга и занятости, а подспудно и дефицита кадров в IT».

Первый курс «Айтишки» под названием «Создание сайтов. Уровень Лайт» стартует 1 апреля. Программа курса позволит научиться с нуля создавать простые сайты.

Организаторы проекта сообщают, что будут предлагать слушателям курсов структурированные знания по принципу «от простого к сложному». Создатели школы обещают высокое качество обучения, которое будет достигнуто за счет практического подхода к образованию. Ученики школы станут не просто изучать теорию и выполнять задания, но и применять полученные знания в реальных IT-проектах – прямо в процессе учебы.

Для справки: проект «Айтишка» реализуется в рамках Школы социального предпринимательства пензенского Центра инноваций социальной сферы. Страница проекта в сети «ВКонтакте»: http://vk.com/aitishka_pnz

Фото: corbisimages.com (Tetra Images/Corbis)