Зачем компаниям вступать в Ассоциацию разработчиков ПО Пензы, и почему клёво быть программистом

Специально для сайта Ассоциации разработчиков ПО г. Пензы Secon.ru мы подготовили интервью с техническим директором команды разработчиков Rails Jedies (компания «ИН-ДЕВ») Дмитрием Матвеевым. И выкладываем это интервью также на Mobilpnz.ru – потому что пензенская Интернет-общественность мало знает региональных героев программирования, а должна бы. Итак…

Сравнительно недавно в Ассоциацию разработчиков ПО г. Пензы SECON вступила компания Rails Jedies. Эта амбициозная команда программистов начала свою деятельность в 2012 году, а основатели компании занимаются профессиональной деятельностью по разработке интернет систем с 2007 года. Компания разрабатывает сложные сайты и интернет-сервисы на платформе Ruby on Rails, предлагая своим клиентам технологии для реализации проектов с большим числом пользователей и высокими нагрузками.

Визитной карточкой команды Rails Jedies можно считать созданную ею систему проведения маркетинговых компаний в Интернете, которая была разработана для зарубежного заказчика – подразделения Seed компании Nordic Morning.

Основные заказчики - это российские компании. Среди созданных Джедаями от Rails сервисов можно отметить такие как: Instamart (продуктовый Интернет-магазин, Москва); российский Интернет-магазин настольных игр «Танго и Кэш»; «BC-Рент» - Интернет-сервис по поиску коммерческой недвижимости в Москве и другие.

Мы поговорили с техническим директором Rails Jedies Дмитрием Матвеевым о том, зачем команде понадобилось вступать в региональную Ассоциацию разработчиков ПО, о том, насколько остра кадровая проблема для IT-компаний в Пензе, о плюсах и минусах профессии программиста и многом другом.

Дмитрий, сколько вас, джедаев всего в команде?

На постоянной основе трудится семь человек. Часть из них – на полставки, потому что мы изначально старались работать со студентами. У нас в коллективе есть и действующие студенты, недавние выпускники вузов и аспиранты. Есть люди, которые начинали у нас работать, будучи студентами, потому закончили вуз и продолжили у нас же работать.

Мы сами обучали студентов именно нашей технологии, потому что Ruby on Rails в Пензе нигде не преподается.

Выходит, вы решаете кадровую проблему тем, что «отлавливаете» перспективных студентов и сами их обучаете?

Да. И получается их находить в том числе благодаря конференции SECON.

А помимо решения кадровой проблемы, что дает вашей компании членство в Ассоциации?

Не присоединившись к Ассоциации, мы не могли бы понять, что это членство нам даст. Поэтому решили попробовать. Мы думаем, что общение в рамках Ассоциации позволит нам продвинуть свою компанию и найти новых заказчиков и партнеров, почему бы и нет?

Мы готовы участвовать в проектах Ассоциации и помогать ее начинаниям. Мы считаем, что в этом есть наша социальная миссия – помочь развитию пензенского IT-сообщества и «получить плюсик к карме».

Также мы думаем, что участие в Ассоциации позволит нам совместно и организованно посещать профильные конференции в других городах, и такой опыт уже есть.

В этом году ваша компания будет в числе организаторов и партнеров конференции SECON-2015. Какова, по-вашему, ее значимость для города и местного IT-сообщества?

В Пензе нет ничего большего по масштабу. Если брать конференции широкого профиля, то SECON – это главное событие в году. С точки зрения участников - это повод всем собраться и послушать интересные профессиональные доклады и получить новые знания. С точки зрения компаний-партнеров и организаторов – это хороший PR, возможность найти кадры, привлечь партнеров и заказчиков. Причем не только из Пензы, но и из других городов, поскольку конференция SECON довольно широко известна. Да и вообще участие в организации подобного события – это хороший опыт, это круто.

Вернемся к кадровой проблеме – она действительно настолько остра в Пензе, как об этом все говорят?

Да. Готовых разработчиков нет. Можно найти программистов на Java и C#. Меня, скажем, в институте учили программированию именно на C#. Причем я из вуза вышел «полусырым» разработчиком.

А вот на ruby найти готового молодого специалиста, вышедшего из института, просто невозможно – если только кто-то сам учился, но таких единицы. Приходится учить самим.

Появление в Пензе Ассоциации разработчиков и конференции SECON как-то повлияло на умы IT-молодежи? Они начали узнавать о том, что не надо стремиться обязательно уезжать из Пензы? Что и здесь можно получить хорошую работу?

Когда к нам приходит соискатель работы, первый вопрос который мы ему задаем – как скоро он собирается уехать? Ведь нам придется вкладывать силы и средства в его обучение, и это может оказаться рискованным вложением. Но в последние пару лет некоторый прогресс наметился – молодые разработчики стали менее стремиться из города куда-то еще.

Возможно, причиной тому стала новая мода – жить и работать в регионах. Это мое личное ощущение, я не эксперт. Но раньше общим трендом было мнение «регион – это плохо, чтобы чего-то добиться, нужно ехать в столицу». А теперь появился процент людей, который считает, что в регионах вполне можно реализоваться, что в регионах лучше жить – комфортнее, проще, спокойнее. Особенно это актуально для тех, кто хочет завести семью, ребенка.

Уровень зарплат разработчиков в Пензе позволяет им спокойно себя чувствовать?

В последнее время позволяет, и зарплаты существенно подросли. В нашей компании мы платим в среднем по рынку, потому что понимаем, что если начнется «гонка зарплат», то специалисты могут оторваться от земли и забыть, что они не только должны хотеть больше и больше, но что-то за это отдавать компаниям.

Тем не менее, если квалифицированный рабочий в Пензе с многолетним опытом зарабатывает 25-30 тысяч в месяц, то молодой программист уже через год после университета может выйти на те же 30 тысяч.

Текущий экономический кризис как-то, по вашим ощущениям, влияет на состояние региональной IT-индустрии?

Конечно, наметилось отрицательное влияние. Но пока на 100% мы в этот кризис не погрузились. Думаю, для каждой компании ощущения на рынке индивидуальные. В целом заметно, что российские заказчики стали ужиматься и меньше платить. В этой ситуации стало выгодно работать на аутсорсе для зарубежных заказчиков – здесь разница в курсах валют играет на руку местным IT-разработчикам. Если много клиентов за границей, то для компании, у которой они есть, это будет не кризис, а взлет. И, конечно, мы стремимся найти зарубежных заказчиков, тем более, что у нас есть такой опыт.

Ассоциация разработчиков ПО как-то может помочь в таком поиске своим членам?

Было бы отлично, если бы Ассоциация помогала находить заказчиков хотя бы внутри России. Но и от зарубежных никто не откажется.

Члены Ассоциации являются конкурентами между собой – за заказчиков или за кадры?

За заказчиков - впрямую не являются. Но есть конкуренция за кадры. Нам в этом смысле везет – компаний нашего профиля в Пензе просто нет. В целом, могу сказать, что особых противоречий между членами Ассоциации пока не заметно.

Если оценивать сплоченность пензенского IT-сообщества по 5-балльной шкале, какую оценку вы бы ей поставили?

Мне сложно сравнивать с другими регионами, потому что я просто не представляю, какова сплоченность там. Но если сравнивать с неким идеалом, я бы оценил сплоченность пензенского сообщества на 4-ку. Уже само наличие Ассоциации, наличие ежегодно большой конференции, возможность дать интервью о своей компании пензенскому изданию – это хорошо.

Если бы вы писали некие Цели и задачи Ассоциации, на что бы обратили особое внимание?

Прежде всего, на более активную организацию подготовки кадров, и на сотрудничество в этой сфере с университетами. Прошлым летом мы участвовали в «IT-лаборатории» - это движение в нужном направлении. Думаю, что это хороший вариант и для студентов, и для компаний.

Частные компании начинают замещать в Пензе функции вузов и колледжей?

Да. Как я понимаю, напрямую общаться с вузами на тему подготовки кадров, которые требуются на рынке – это тяжело. Это большая бюрократическая машина, которую сложно подвинуть.

Да и, насколько я могу косвенно судить, наше образование сейчас переживает не лучшие времена, и перспективы довольно туманные.

Представьте, что сейчас говорите с человеком, которому 17-18 лет, и который решает, становиться ему программистом или нет. Как бы вы его мотивировали связать свою жизнь с программированием? Почему клёво быть программистом?

Идеальной профессии не существует. У профессии программиста есть свои плюсы и минусы, причем в контексте текущей цивилизационной ситуации. Если бы мы все жили в Солнечном городе из книжки про Незнайку, было бы все по-другому. У нас, если родители наследства не оставили, нужно деньги зарабатывать. Поэтому скажу, что профессия программиста – одна из самых востребованных на рынке. И есть тенденция к тому, что будет востребована все более и более. Также эта профессия неплохо оплачивается и позволяет хорошо жить в регионах, но и быть при желании мобильным. Почти всегда есть возможность уехать под пальмы и работать при этом на пензенскую компанию, да вообще на какую угодно.

Минусы профессии таковы: работа вредна для зрения и для двигательного аппарата. Но этот вред можно компенсировать – правильным режимом дня, правильным питанием, спортивными занятиями.

Вот у нас, например, в офисе стоит тренажер. При нашем активном участии при бизнес-инкубаторе, в котором мы работаем, была организована вело-парковка. Я, например, стараюсь ездить на работу на велосипеде. Так что замечу в скобках, что у тяжелого физического труда минусов все-таки больше.

Еще один минус - работа программиста имеет в себе элемент рутины. Но такова практически любая работа, и к этому надо быть готовым.

Но зато программирование – это созидательная деятельность. И каждый день программист фактически совершает акт творения, создает нечто новое. И это несомненный плюс профессии, это круто. Кроме того, в процессе обучения и творчества у программиста прокачивается его интеллект.

Среди программистов нет дураков?

Нигде, ни на одной конференции я не видел глупых программистов. Как правило, это достаточно культурные, эрудированные и воспитанные люди. Если человек ищет приятную среду рабочего общения, то в компании программистов он ее точно найдет.

Фото: corbisimages.com/photographer/andrew-brookes