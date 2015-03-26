На IT-конференции SECON-2015 в Пензе выступят 30 экспертов из крупнейших компании России

Появились новые подробности проведения в Пензе 7-ой конференция разработчиков программного обеспечения Пензенской области SECON’2015. Напомним, что она стартует 24 апреля на базе Пензенского государственного университета – в корпусе №7.

Корпус является для пензенских IT-шников «знаковым», поскольку именно в нем и готовят будущих специалистов отрасли. Организаторы конференции (представители Ассоциации разработчиков ПО г. Пензы SECON) говорят: «Надеемся, что площадка напомнит IT-разработчикам о студенческих годах, а студентам позволит пообщаться с практикующими специалистами индустрии. Таким образом мы планируем связать поколения IT-специалистов города».

В этом году наиболее важной целью проведения конференции организаторы считают повышение уровня образованности нового поколения IT-специалистов. Конференция станет для студентов днем получения «ударной» дозы профессиональной информации, полезной для самоопределения.

По этому поводу президент Ассоциации SECON Максим Семенкин заявил: «Нам, членам ассоциации разработчиков ПО, хотелось бы видеть на конференции молодое поколение IT-специалистов, в особенности студентов технических и информационных специальностей. Мы крайне признательны Пензенскому государственному университету, за возможность провести IT-мероприятие всероссийского масштаба».

О важности проведения конференции высказалась Елена Герасимова, маркетолог компании BIT.GAMES: «На мой взгляд, очень важно проводить мероприятия такого масштаба. Во-первых, SECON положительно влияет на профессиональный уровень местных специалистов, во-вторых, повышает престиж Пензы и демонстрирует хорошую подготовку наших IT-разработчиков».

В настоящее время идет регистрация участников конференции – на сайте http://2015.secon.ru/ (по состоянию на 26 марта зарегистрировались уже более 200 человек). Напомним, что в 2014 году конференция собрала в Пензе более около 600 IT-специалистов из Пензы, Заречного, Ульяновска, Саранска, Нижнего Новгорода, Саратова, Москвы и Санкт-Петербурга. На SECON’2015 ожидается не меньшее количество участников, в том числе 30 экспертов-спикеров из успешных IT-компаний крупнейших городов России.

Для справки: организатор конференции - Ассоциация разработчиков программного обеспечения г. Пензы SECON. С 2013 года конференция SECON получила поддержку Правительства Пензенской области. В 2014 году к проведению мероприятия подключился Центр кластерного развития Пензенской области. Сотрудничество профессионального сообщества и власти позволило расширить масштабы конференции. Сложившееся партнерство позволяет рассчитывать на ускоренное развитие инфраструктуры и появление в регионе крупных высокобюджетных IT-проектов.